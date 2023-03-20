Токио, 20 марта, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Японское правительство будет пристально следить за ходом визита председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Москву 20–22 марта. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно.

首相官邸ホームページ Хирокадзу Мацуно

«Что касается ситуации на Украине, мы внимательно следим за действиями России и Китая», — приводит ТАСС слова японского политика.

Также Мацуно добавил, что Токио призывает Пекин объективно смотреть и принимать ответственные решения в отношении конфликта на Украине.

Напомним, официальный представитель министерства иностранных дел Китая в преддверии встречи глав государств подчеркнул, что китайская сторона будет настаивать на разрешении «украинского кризиса» путем мирных переговоров.

Накануне визита Си Цзиньпина в Россию в китайском издании «Жэньминь Жибао» была опубликована статья российского президента Владимира Путина о стратегическом партнерстве двух стран и роли Китая в разрешении конфликта.