Москва, 20 марта, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Озабоченность по поводу жестоких действий полиции Франции против участников массовых протестов выразила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она сообщила об этом 20 марта в своём телеграм-канале.

IMAGO/ Mylene Deroche/Global Look Press Полиция Франции во время протестов

«Выражаю чрезвычайную озабоченность жестокими действиями французской полиции по отношению к демонстрантам в Париже, Нанте, Марселе, Ренне и других городах», — написала она в своём сообщении.

Также Москалькова уточнила, что французские полицейские применяют против участников массовых манифестаций слезоточивый газ и водометы, а также задерживают их сотнями.

При этом уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что жители Франции своими протестами демонстрируют возмущение принятием властями страны пенсионной реформы без голосования в нижней палате парламента и без соблюдения демократических процедур.

Также она посчитала такие протесты законными, потому что проводимая во Франции пенсионная реформа серьёзным образом затрагивает социальные права миллионов трудящихся в стране.

«Обращаюсь к уполномоченному по защите прав человека во Франции г-же Клэр Эдон и международным правозащитным организациям с просьбой дать правовую оценку жестоких действий полиции и размыванию социальных прав граждан Французской Республики», — добавила Москалькова.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта стало известно, что во Франции полиция проводит массовые задержания участников митинга против пенсионной реформы. В МВД страны подтвердили задержание 169 протестующих на основании нарушения ими общественного порядка.