Иркутск, 20 марта, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Свыше 300 млн рублей будет выделено властям Иркутской области из федерального бюджета РФ на восстановление дорог, которые пострадали от паводка в 2019 году. Об этом 20 марта рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.

Кирилл Шипицин/РИА Новости Участок дороги в Иркутской области в месте схода сели

«В рамках распоряжения правительства Российской Федерации от 22 февраля 2023 года Иркутской области в 2023 году планируется довести 305 млн 606 тыс. рублей», — приводит его слова ТАСС.

Также уточняется, что указанные денежные средства планируется направить на реконструкцию участка дороги в Черемховском районе протяжённостью три километра, объект должен быть введён в строй в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта заместитель московского мэра в правительстве города Пётр Бирюков рассказал, что паводковая обстановка на территории Москвы сейчас находится в норме, роста уровня воды пока не наблюдается.