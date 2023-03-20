Бахмут, ДНР, 20 марта, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Наращивание сил ВСУ наблюдается на донецком направлении, несмотря на потери украинских боевиков в Артёмовске (ДНР), пишет в своём телеграм-канале 20 марта военный эксперт Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Так, местные жители отмечают увеличение численности ВФУ в населённых пунктах Славянск, Краматорск и Дружковка», — сообщил Марочко.

По его данным, ночами через перечисленные выше населённые пункты ВСУ нарастили численность колонн по направлению Артёмовска. Это колонны и колёсной, и гусеничной бронетехники.

Ранее ИА REGNUM приводило мнение военного эксперта Василия Дандыкина о том, что Артёмовск для украинского президента Владимира Зеленского имеет примерно такое же значение, «как Ленинград для Гитлера».