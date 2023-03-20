Житель Мариуполя рассказал, как встретил Путина и позвал в дом
Житель Мариуполя рассказал, как встретил Путина и пригласил президента в гости
Мариуполь, ДНР, 20 марта, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Житель Мариуполя Владимир Тараценко рассказал, как он встретился с президентом России Владимиром Путиным и пригласил его в гости. Знаменательное событие состоялось 19 марта во время поездки главы государства в Донбасс.
Мариупольцу знакомые сказали, что во двор их многоэтажки приехал Владимир Путин. Владимир Тараценко не поверил. Вышел во двор и увидел президента.
«Немного пообщались на улице. Ну а затем предложил ему зайти в гости. Он согласился», — рассказал мужчина телеканалу «Звезда».
Путин поинтересовался бытом семьи, спросил, всё ли их устраивает и поблагодарил за гостеприимство.
Жители Мариуполя поблагодарили президента и пожелали ему здоровья.
Как сообщало ИА REGNUM, во время поездки Владимира Путина в Мариуполь его не сопровождал кортеж, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.