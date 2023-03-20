Мариуполь, ДНР, 20 марта, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Житель Мариуполя Владимир Тараценко рассказал, как он встретился с президентом России Владимиром Путиным и пригласил его в гости. Знаменательное событие состоялось 19 марта во время поездки главы государства в Донбасс.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Мариупольцу знакомые сказали, что во двор их многоэтажки приехал Владимир Путин. Владимир Тараценко не поверил. Вышел во двор и увидел президента.

«Немного пообщались на улице. Ну а затем предложил ему зайти в гости. Он согласился», — рассказал мужчина телеканалу «Звезда».

Путин поинтересовался бытом семьи, спросил, всё ли их устраивает и поблагодарил за гостеприимство.

Жители Мариуполя поблагодарили президента и пожелали ему здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, во время поездки Владимира Путина в Мариуполь его не сопровождал кортеж, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.