Донецк, 20 марта, 2023, 07:31 — ИА Регнум. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что отказ Совета Безопасности ООН предоставить ей возможность изложить доклад о преступлениях украинских военных преступлений в Донбассе не поможет замолчать эту тему. Комментарий уполномоченного по правам человека в республике опубликовало РИА Новости.

Ombudsmandnr.ru Дарья Морозова

Морозова уверена, что «правда выйдет наружу» и все военные преступления ВСУ будут расследованы, а виновные понесут наказание.

«Заслуженное наказание понесут все, кто отдаёт преступные приказы стрелять по нашим городам, убивать наших детей, женщин, мужчин, стариков, так и те, кто пытает наших пленных», — заверила Дарья Морозова.

Как сообщало ИА REGNUM, приглашённая на заседание Совета Безопасности ООН 17 марта Дарья Морозова не смогла выступить из-за протеста со стороны представителя США. Западные страны поддержали нежелание американцев заслушать доклад омбудсмена из Донбасса.