Пекин, 20 марта, 2023, 07:26 — ИА Регнум. Власти США используют Украину для того, чтобы ослабить Россию и вовлечь её в блоковую конфронтацию. Такое мнение высказано аналитиком китайского издания Global Times Чжаном Хуном.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Признаком того, что Вашингтон не хочет мира, в Китае назвали обеспокоенность в Штатах по поводу укрепления отношений между РФ и КНР. Обозреватель также подчеркнул, что США очерняют Китай и пренебрегают его предложением форсировать мирные переговоры по Украине. Всё это говорит о том, что «Вашингтон не хочет мира», сделан вывод в статье.

Её автор выразил сомнения, «нужен ли США посредник или они просто хотят, чтобы украинский кризис продолжался как можно дольше, используя Украину в качестве пешки, чтобы ослабить Россию и контролировать Европу, сохраняя при этом свою гегемонию в мире».

Чжан Хун считает, что на визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию на Западе смотрят словно в «затемнённых очках», не понимая истинных задач российско-китайских отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в опубликованной статье 20 марта в «Российской газете» заявил, что готов вместе с президентом РФ Владимиром Путиным наметить новые планы и меры в перспективах китайско-российских отношений. Он подчеркнул, что его визит в Москву нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира.