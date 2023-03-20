Париж, 20 марта, 2023, 07:10 — ИА Регнум. Говоря о намерении Польши в случае поражения Украины продолжить войну с Россией, посол страны в Париже Ян Эмерик Росцишевский имел в виду наличие рисков для РФ благодаря готовности помогать Киеву со стороны стран Европы. Об этом заявили в дипломатическом представительстве, пояснив, что слова были вырваны из контекста.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Польша

Распространение заявления Росцишевского в посольстве назвали «злонамеренным» и сделанным ради сенсационности. Целью руководителя французской дипмиссии в Париже на самом деле было подчёркивание готовности союзников Киева продолжать помогать Украине.

Непосредственное участие Варшавы в конфликте Киева и Москвы не имелось в виду, также отметили в посольстве. Россию якобы просто предупреждали о последствиях и рисках «нападения или втягивания России в войну очередных стран Центральной Европы, стран Балтии и Польши».

Также отмечается, что Росцишевский говорил о том, что Польша не участвует в войне, но готова помогать Украине защищаться.

Как сообщало ИА REGNUM, французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал поляков «безумцами, отказывающимися от мира», после слов Росцишевского о намерении вступить в войну против России в случае поражения Украины. Эти слова Филиппо считает сумасшедшими и пугающими.