Париж, 20 марта, 2023, 06:46 — ИА Регнум. Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал поляков «безумцами, отказывающимися от мира». Об этом он заявил в своём аккаунте в Twitter после слов посла Польши в Париже Яна Эмерика Росцишевского о намерении вступить в войну против России в случае поражения Украины.

Gauthier Bouchet Флориан Филиппо

Ранее польский дипломат сказал, что в Польше готовы защищать суверенитет Украины, вступив в противостояние с Россией, если Киев проиграет войну. Эти слова Филиппо считает сумасшедшими и пугающими.

«Он объявляет о вступлении своей страны в войну против России, если Зеленский проиграет. И Франция связалась с этой страной через НАТО и ЕС!» — шокирован политик.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Совета Федерации РФ Алексей Пушков считает, что Росцишевский выразил позицию руководства Польши в своём заявлении. Сенатор назвал смелость такой позиции поляков, основанной на поддержке со стороны США.