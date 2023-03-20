Полковник Зыбинский: сорвана попытка ВСУ атаковать позиции ВС РФ на купянском направлении

Купянск, Украина, , 06:37 — REGNUM Бойцы группировки «Запад» сорвали попытку противника атаковать позиции российских войск на купянском направлении Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Артиллеристы сорвали попытку ВСУ атаковать военные подразделения ВС РФ в районе населенного пункта Гряниковка. Киевских противников отбросили на ранее занимаемые позиции.

По словам полковника Зыбинского, на участке обороны 6-й общевойсковой армии расчеты орудий «Гиацинт» и самоходных артиллерийских установок «Акация» мотострелковых подразделений уничтожили три группы диверсантов из состава 14-й отдельной механизированной бригады в районе населённых пунктов Гряниковка, Ольшана, Першотравневое.

Кроме того, в полосе обороны 1-й танковой армии вскрыли и уничтожили диверсионно-разведывательную группу из состава 92-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Стельмаховка, а также сорвали три ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Котляровка, Стельмаховка.

В Минобороны добавили, что ЗРК «Верба» уничтожил один дрон противника.

Как сообщало ИА REGNUM, на одном из направлений, где проводится спецоперация, солдаты вооружённых формирований Украины предприняли контратаку. Попытка приблизиться к российским позициям была остановлена массированным огнём штурмовых отрядов РФ.