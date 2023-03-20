Бигма: артиллеристы уничтожили огневые точки украинских военных в районе Каменки

Донецк, , 06:28 — REGNUM К северу от Донецка были выявлены и разбиты долговременные огневые точки подразделений вооружённых формирований Украины. Позиции уничтожил расчёт танка «Штурм-С» артиллерийского соединения Южного военного округа, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

Спецоперация Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Доты были нейтрализованы возле посёлка Каменка.

Кроме того, возле населённого пункта Максимильяновки в Донецкой Народной Республике была уничтожена ещё одна огневая позиция. Там из самоходной установки «Гиацинт-С» российскими военными была обстреляна принадлежащая ВСУ 120-миллиметровая гаубица «Д-30».

Как сообщало ИА REGNUM, на одном из направлений, где проводится спецоперация, солдаты вооружённых формирований Украины предприняли контратаку. Попытка приблизиться к российским позициям была остановлена массированным огнём штурмовых отрядов ВДВ РФ.