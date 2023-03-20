Москва, 20 марта, 2023, 06:16 — ИА Регнум. На одном из направлений, где проводится спецоперация, солдаты вооружённых формирований Украины предприняли контратаку. Попытка приблизиться к российским позициям была остановлена массированным огнём штурмовых отрядов РФ, сообщили в Министерстве обороны России.

ВСУ

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О приближении украинцев к опорным пунктам ВС РФ доложил наблюдатель. По решению командира подразделения военнослужащие экстренно приготовились противостоять натиску ВСУ.

«Проявляя мужество, отвагу и самоотверженность, десантники массированным прицельным огнём из стрелкового оружия, автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» и крупнокалиберных пулеметов «Корд» уничтожили противника», — отметили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, российские войска 19 марта уничтожили на купянском направлении три диверсионно-разведывательные (ДРГ) группы ВСУ. Операция проводилась в районах населённых пунктов Гряниковка, Орлянское, Артёмовка.