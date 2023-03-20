Перед встречей с Си Цзиньпином Путин опубликовал статью об отношениях России и Китая

Пекин, , 06:07 — REGNUM Накануне визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина в китайском издании «Жэньминь жибао» была опубликована статья президент РФ Владимира Путина под названием «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее». Российский лидер отметил, что с предстоящими переговорами связывает «большие ожидания».

Владимир Путин и Си Цзиньпин Kremlin.ru

Путин написал о гармоничном взаимодействии и стабильности между Пекином и Москвой. Президент сделал акцент и на роли Поднебесной в урегулировании украинского конфликта.

«Приветствуем готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса. Как и китайские друзья, мы выступаем за неукоснительное соблюдение Устава ООН, уважение норм международного права, в том числе гуманитарного», — считает президент.

При этом ультиматум в адрес России по украинскому конфликту говорит об оторванности от сегодняшних реалий и незаинтересованности в поиске выхода из ситуации.

«Не сомневаемся, что переговоры придадут новый мощный импульс всему комплексу двустороннего сотрудничества», — выразил надежду Владимир Путин и добавил, что переговоры станут прекрасной возможностью «увидеться с добрым старым другом, с которым сложились самые теплые отношения», с которым встречались уже не менее 40 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, Си Цзиньпин в опубликованной статье 20 марта в «Российской газете» заявил, что готов вместе с Владимиром Путиным наметить новые планы и меры в перспективах китайско-российских отношений.