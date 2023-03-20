Жена Брюса Уиллиса рыдает каждый день: деменция мужа прогрессирует

Вашингтон, , 05:56 — REGNUM В день рождения актёра Брюса Уиллиса 19 марта его жена Эмма Хеминг рассказала, что обессилела из-за борьбы с его деменцией. Болезнь продолжает прогрессировать, сообщила она фанатам в видеообращении, разрыдавшись.

Брюс Уиллис Цитата из трейлера к/ф «Под наблюдением» режиссёра Мэтта Эскандари

«Я начала утро с того, что расплакалась», — сказала она в день 68-летия Брюса Уиллиса.

Она призналась, что считает важным, чтобы люди знали правду о его состоянии, и выразила сожаление, что у неё нет выбора. Приходится двигаться дальше, потому что у них с супругом двое детей, сказала Хеминг.

«Я всегда получаю сообщения, где люди говорят мне, мол, я такая сильная или «я не знаю, как тебе это удается». У меня нет выбора. У меня действительно каждый день бывают моменты грусти, горе каждый день. И я чувствую это сегодня, в его день рождения», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, у культового американского актера боевиков Брюса Уиллиса врачи диагностировали афазию. Из-за болезни он перестал сниматься в фильмах в марте 2022 года.