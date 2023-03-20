EaDaily: российский посол Лобанов довёл до истерики министра обороны Люксембурга

Люксембург, , 05:36 — REGNUM Глава министерства обороны Люксембург Франсуа Бауш сделал попытку дипломатического давления на российского посла Дмитрия Лобанова, сообщило EaDaily.

Люксембург Иван Шилов © ИА REGNUM

Поводом стали слова Лобанова о том, что «Вашингтон на 100% виновен в произошедшем на Украине». Посол напомнил, что так как Люксембург входит в НАТО, значит, является активным «пособником» разрушительной американской политики.

Реакция Бауша была похожа на истерику. Он сильно возмутился таким обвинениям и призвал не накалять ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, представители дипмиссии Польши в Париже опровергли информацию о прямом участии Варшавы в украинском конфликте. В посольстве отметили, что СМИ неверно интерпретировали высказывание посла Яна Эмерика Росцишевского о том, что Польша вступит в конфликт с Россией, если ВСУ потерпит поражение. По заявлению ведомства, слова дипломата якобы вырваны из контекста.