В Германии Зеленского обвинили во лжи жителям Украины о мире в Донбассе

Берлин, , 05:27 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский обманул жителей своей страны, когда обещал установление мира в Донбассе и не выполнил это обещание. Такое мнение высказал в Twitter (заблокирован в РФ) немецкий предприниматель Ким Дотком.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Украинский лидер уверял избирателей в том, что конфликт на Донбассе будет урегулирован, когда баллотировался на должность главы государства. Это обещание могло стать определяющим при голосовании за него, отметил немец. Он также напомнил Зеленскому о его мнимой готовности покинуть свой пост ради установления мира.

«Господин Зеленский наврал украинцам. Его избрали из-за обещания принести мир», — уверен Дотком.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский позволил Западу обмануть украинцев. Он отметил ВСУ испытывают трудности, при этом союзники не спешат с поставками нужного оружия, Киев «кормят завтраками».