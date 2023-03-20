Боец ВСУ попросил о помощи оператора российского беспилотника
Москва, 20 марта 2023, 05:10 — REGNUM Солдат ВСУ с тяжёлым ранением в ноги, лежащий на земле, знаками попросил о помощи, глядя в камеру зависшего над ним российского дрона. Видео опубликовал телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».
На видеозаписи крупный мужчина в камуфляже лежит на земле весь в крови и жестами просит помочь ему.
Вокруг никого нет — украинские коллеги его бросили, он беспомощно оглядывается по сторонам.
Военкоры пишут, что оператор дрона отправил к раненому эвакуационную группу.
Кстати, военный был без бронежилета и каски.
Как сообщало ИА REGNUM, командующий украинской авиацией генерал Сергей Голубцов сказал, что, по результатам проверки лётчиков ВСУ специалистами в США, они готовы научиться управлять истребителями F-16 менее чем за полгода. Но оставшиеся на Украине опытные пилоты часто погибают на устаревших машинах.