Москва, 20 марта, 2023, 05:10 — ИА Регнум. Солдат ВСУ с тяжёлым ранением в ноги, лежащий на земле, знаками попросил о помощи, глядя в камеру зависшего над ним российского дрона. Видео опубликовал телеграм-канал «Военкоры Русской Весны».

U.S. Army Europe ВСУ

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На видеозаписи крупный мужчина в камуфляже лежит на земле весь в крови и жестами просит помочь ему.

Вокруг никого нет — украинские коллеги его бросили, он беспомощно оглядывается по сторонам.

Военкоры пишут, что оператор дрона отправил к раненому эвакуационную группу.

Кстати, военный был без бронежилета и каски.

Как сообщало ИА REGNUM, командующий украинской авиацией генерал Сергей Голубцов сказал, что, по результатам проверки лётчиков ВСУ специалистами в США, они готовы научиться управлять истребителями F-16 менее чем за полгода. Но оставшиеся на Украине опытные пилоты часто погибают на устаревших машинах.