Берлин, 20 марта, 2023, 04:45 — ИА Регнум. Замглавы минобороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Лондон готов восполнить пробелы в вооружении Польши, которые появятся после поставок Варшавой Киеву истребителей МиГ-29. Об этом он сообщил немецкому изданию Welt.

Дарья Антонова ИА REGNUM МиГ-29

Хиппи заверил, что Британия поможет Польше и привёл пример ранее оказанной поддержке Варшаве.

«Мы уже сделали это, когда Варшава впервые передала Киеву основные боевые танки Т-72, а мы предоставили ей танки Challenger-2. То же самое относится и к истребителям», — добавил британский политик.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Словакии и Польши заявили, что намерены отправить Украине 33 истребителя.