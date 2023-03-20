«Ъ»: чиновникам администрации президента России придётся выбросить или отдать детям свои iPhone

Москва, , 04:41 — REGNUM Чиновники внутриполитического блока администрации президента России получили рекомендацию больше не использовать мобильные устройства iPhone. Им настоятельно рекомендовано отказаться от них в пользу телефонов других марок и с другой операционной системой, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в ведомстве.

IPhone (сс) Aaron Yoo

Для чиновников, возможно, даже закупят новые смартфоны, которые в администрации президента считают безопасными. Предполагается, что это упростит для них отказ от американской техники. Далее аналогичные рекомендации предполагается отправлять для сотрудников региональных правительств.

«iPhone — всё. Или выбросить, или детям отдать. Это за март придётся сделать всем», — утверждает один из участников семинара в Подмосковье, проходившего для чиновников.

Известно, что сотрудники администрации президента пытались оспорить необходимость применения этой меры, но не смогли. Обсуждение пресёк первый заместитель главы АП Сергей Кириенко, потребовавший избавиться от iPhone в срок до 1 апреля.

Распоряжение касается работников управлений по внутренней политике, по общественным проектам, по обеспечению деятельности Госсовета и по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Сотрудники аналогичных подразделений, называемых внутриполитическими, скорее всего также впоследствии будут вынуждены поменять американские телефоны на другие. Изменения связывают с подготовкой к выборам президента России в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта некоторые российские ретейлеры начали продажи активированных за рубежом смартфонов iPhone. Такие устройства будут продавать со специальной пометкой.