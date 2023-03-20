Ветеран ВС США Дрейвен назвал Украину умирающим пациентом, над которым издевается Запад

Вашингтон, , 04:32 — REGNUM Страны Запада могли бы давно остановить конфликт на Украине, но Вашингтону это не выгодно — США не заинтересованы в урегулировании кризиса и сохранении жизней людей. Своё мнение в Twitter выразил ветеран американской армии Ноктис Дрейвен.

На позиции ВСУ mil.gov.ua

Военный поддержал высказывание официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что в Белом доме не жалеют ни украинцев, ни россиян, ни американцев.

Ветеран уверен, что всё бы закончилось, если бы Запад по американскому приказу «не продолжал финансировать, снабжать и продлевать боль, страдания и смерть».

Дрейвен сравнил Украину с «умирающим пациентом», которому Запад продолжает возвращать жизнь, чтобы он страдал ещё больше.

«Это бессердечно и жестоко», — считает военный.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин, говоря о спецоперации, её сроках, отметил, что в этом случае «сослагательного наклонения нет».