Российский теннисист Медведев проиграл Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Индиан-Уэллс, США, , 04:13 — REGNUM Российский теннисист Данил Медведев проиграл в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) испанцу Карлосу Алькарасу. Он уступил со счётом 6:3, 6:2.

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Победа над россиянином принесёт Алькарасу звание первой ракетки мира, возглавив мировой рейтинг впервые с сентября 2022 года. С тех пор до итогов матча в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов лидерство держал сербский теннисист Новак Джокович.

Испанскому теннисисту 19 лет, и он самый молодой спортсмен, который стал первой ракеткой мира. Для Медведева итоги финального матча стали завершением серии из 19 побед подряд. В финал турнира российский теннисист прошёл за пять недель.

Как сообщало ИА REGNUM, в финал «Мастерс» Медведев вышел, выиграв у американца Фрэнсиса Тиафо. Российский спортсмен является шестой ракеткой мира.