Генерал ВСУ Голубцов: лучшие украинские летчики гибнут в ожидании поставок истребителей F-16

Киев, , 04:05 — REGNUM Командующий украинской авиацией генерал Сергей Голубцов сказал, что, по результатам проверки лётчиков ВСУ специалистами в США, они готовы научиться управлять истребителями F-16 менее чем за полгода. Но оставшиеся на Украине опытные пилоты часто погибают на устаревших машинах.

Истребители F-16 ВВС США Robert Sullivan

«Я теряю некоторых из своих лучших людей из-за отсутствия надлежащего оборудования», — сказал генерал The Times.

По словам Голубцова, американские F-16 позволят надёжно прикрывать колонны бронетехники, которую поставляют страны НАТО. Также самолёты полезны в плане замены систем ПВО, поскольку те не прикрывают всю территорию Украины.

Отмечается, что киевская армия пока на вооружении имеет в основном советские истребители, которые не подходят для борьбы с российскими современными самолётами.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что поставка странами Североатлантического альянса истребителей Киеву ни на что не повлияет, однако может привести к большим потерям со стороны ВСУ.