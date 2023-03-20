Москва, 20 марта, 2023, 04:03 — ИА Регнум. То, как сержант Александр Мальцев штурмовал окоп в одиночку, нужно показывать неопытным бойцам как обучающее видео. Об этом рассказал командир отряда с позывным Брянск после гибели российского военнослужащего с позывным Кубань, совершившего подвиг в Донбассе ради спасения сослуживцев и раненого.

Иван Шилов ИА REGNUM Военный

Военнослужащие вспоминают, как Мальцев в составе штурмового отряда спас раненых товарищей в бою, взял опорный пункт ВСУ и пленных. Видео их отзывов о сержанте опубликованы Министерством обороны РФ.

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«Его штурм окопа как обучающее видео для штурмовиков. В полной мере показывает: вот так надо штурмовать опорные пункты противника. Парень простой, так и не скажешь поначалу, что в одиночку может зачистить целый опорный. Я горд, что служу с такими людьми. Это парни, которые в этой стране, можно сказать, делают историю», — отметил командир отряда с позывным Брянск.

«Пока ребята его вытаскивали, он отвлек внимание на себя, чтобы дать уйти раненому. Ну вот его, собственно, настигла», — рассказал о гибели Александра Мальцева командир взвода с позывным Конь.

По словам командира штурмовой роты с позывным Батя, сержант всегда пользовался авторитетом и бесстрашно вёл за собой сослуживцев, не боясь трудностей: «Русский солдат, какой и должен быть».

Гранотомётчик с позывным Рапира отметил, что действия сержанта Мальцева — пример того, как нужно вести себя в бою. Он вспомнил о наставлениях, которые получил от погибшего сослуживца: «Смелость, скорость, холодная голова».

Как сообщало ИА REGNUM, командир штурмовиков Александр Мальцев с позывным Кубань героически погиб в Донбассе после трёх дней непрерывного штурма позиций противника. Он прикрывал отход своей группы, спасавшей раненого бойца. Сержант фактически уходил под обстрел пулемёта ВСУ.