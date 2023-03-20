Вашингтон, 20 марта, 2023, 03:37 — ИА Регнум. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил журналистам, что власти следят за обстановкой в стране в связи с заявленным ранее обещанием прокуратуры об аресте бывшего президента США Дональда Трампа.

Gage Skidmore Трамп

«Мы отслеживаем ситуацию максимально возможно. Разумеется, не хотели бы какого-либо насилия. Надеемся, что если будут какие-то протесты, они будут мирными», — отметил Кирби.

Как сообщало ИА REGNUM, Трампа могут арестовать из-за его высказываний против разжигания глобальной войны. О таком развитии ситуации написал в Twitter французский политик Флориан Филиппо.