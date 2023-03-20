Focus: премьер Саксонии назвал бесполезными призывы к миру на фоне поставок вооружений Киеву

Берлин, , 03:33 — REGNUM Начало конфликта на Украине следовало бы предотвратить, но вместо этого Германия вовлечена в него. Об этом заявил премьер-министр Саксонии в ФРГ Михаэль Кречмер изданию Focus.

Михаэль Кречмер Ministerpraesident.sachsen.de

Политик отметил, что немецкие власти опоздали с призывами к переговорам, после начала поставок вооружений Киеву такие лозунги уже бесполезны. Кречмер также отметил, что не считает замораживание украинского конфликта неподходящим для реализации вариантом.

«Сейчас не время для призывов к переговорам. После поставок оружия это осталось позади. Теперь мы непосредственно вовлечены в этот конфликт», — сказал премьер-министр Саксонии, подчеркнув, что Берлину стоило отказаться от участия в поставках оружия Киеву ради убедительного участия в дипломатическом посредничестве с целью достижения мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта федеральный министр юстиции Марко Бушманн объявил, что арестует президента России Владимира Путина, если его нога ступит на территорию Германии. Таким образом, он намерен выполнить требования Международного уголовного суда (МУС).