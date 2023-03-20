Питер Форд: трудно переоценить ущерб, причиненный Ираку незаконным нападением США

Вашингтон, , 03:24 — REGNUM Ирак спустя 20 лет после вторжения США остаётся тенью некогда сильного, благополучного государства, в то время как Америка и их союзники успешно применяют усвоенные в ходе давней войны тактики подавления голосов несогласных в конфликте на Украине. Мнение о минувших событиях озвучили РИА Новости эксперты.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

Официальным поводом к вторжению в Ирак была заявлена связь тогдашнего иракского лидера Саддама Хусейна с международным терроризмом, а также версия ЦРУ о запасе оружия массового поражения в Ираке, которую позже развенчали.

США обещали построить «свободную нацию», но и по сей день Ирак страдает от экстремизма и насилия, экономического отставания и слабости. При этом аналитики отмечают, что 20 лет спустя на Западе по-прежнему с неохотой говорят о том, что именно интервенция США привела к краху государственности Ирака.

«Трудно переоценить ущерб, причиненный Ираку этим незаконным нападением. Он вообще чудом сохранился как государство — хромает, превратившись в тень некогда могущественной, относительно процветавшей и уважаемой во всем мире державы, каковой он являлся в 1990-е годы», — сказал экс-посол Великобритании в Бахрейне и Сирии Питер Форд.

Эксперты напомнили, что вторжение, гражданская война и терроризм привели к гибели сотен тысяч иракцев.

По мнению профессора юриспруденции Университета штата Иллинойс Френсиса Бойла, военная интервенция США и союзников была «незаконной агрессией, развязанной для бесконтрольного разграбления экономики и нефтяных месторождений».

По мнению Форда, трагический итог внешней политики должен был научить избегать ошибок. Но этого не произошло и по сей день.

«То, что государство, которое вторглось и оккупировало другое государство, теперь являет собой маяк добродетели, вызывает не уважение, а насмешку. Находящееся под контролем общественное мнение на Западе можно обмануть, но глобальному Югу виднее, как на самом деле обстоят дела», — резюмировал дипломат Форд.

Как сообщало ИА REGNUM, США нужны были нефть и распространение своего влияния на Ближнем Востоке, поэтому они вторглась в Ирак. Такое мнение высказал РИА Новости член научного совета Российского военно-исторического общества Алексей Плотников.