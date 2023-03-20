Байден предложил Нетаньяху поддержку в урегулировании внутриполитических противоречий

Вашингтон, , 02:58 — REGNUM Американский лидер Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху поддержал израильско-палестинские договоренности о снижении напряженности на Западном берегу реки Иордан и предложил помочь урегулировать внутриполитические противоречия в еврейском государстве. О телефонном общении двух сторон сообщили в Белом доме.

Израиль и Палестина © ИА REGNUM

Отмечается, что президент США подчеркнул необходимость принятия всеми сторонами срочных мер в области безопасности, осуждения всех актов терроризма и сохранения жизнеспособности решения Израиля и Палестины.

«Байден предложил поддержку усилиям, предпринимаемым для нахождения компромисса по поводу предлагаемых юридических реформ», — добавили в Белом доме.

Как сообщало ИА REGNUM, в египетском Шарм-эш-Шейхе в ходе пятистороннего совещания по вопросам безопасности представители Палестины и Израиля договорились о создании механизма борьбы с насилием.