Байден предложил Нетаньяху помощь в поисках внутриполитического компромисса
Вашингтон, 20 марта 2023, 02:58 — REGNUM Американский лидер Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху поддержал израильско-палестинские договоренности о снижении напряженности на Западном берегу реки Иордан и предложил помочь урегулировать внутриполитические противоречия в еврейском государстве. О телефонном общении двух сторон сообщили в Белом доме.
Отмечается, что президент США подчеркнул необходимость принятия всеми сторонами срочных мер в области безопасности, осуждения всех актов терроризма и сохранения жизнеспособности решения Израиля и Палестины.
«Байден предложил поддержку усилиям, предпринимаемым для нахождения компромисса по поводу предлагаемых юридических реформ», — добавили в Белом доме.
Как сообщало ИА REGNUM, в египетском Шарм-эш-Шейхе в ходе пятистороннего совещания по вопросам безопасности представители Палестины и Израиля договорились о создании механизма борьбы с насилием.