Москва, 20 марта, 2023, 02:56 — ИА Регнум. Пилот российского ударно-разведывательного вертолёта Ка-52 «Аллигатор» остался жив после того, как в воздушное судно попала ракета. Кадры, на которых он катапультировался, опубликованы телеграм-каналом «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Rulexip Ка-52

Авторы напомнили об уникальности этого российского вертолёта как единственного, позволяющего пилоту катапультироваться в экстренном случае. На кадрах видно, как ракета попадает в воздушное судно. Автоматически сработала система катапультирования.

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«Стараемся летать на высотах не более 50 метров, если в поле — ниже десяти метров. Чем быстрее уйдёшь от визуального контакта с противником, тем меньше вероятность, что в тебя попадут», — рассказал о тактике пилот Ка-52.

По его словам, основную опасность для воздушных судов представляют переносные зенитные ракетные комплексы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта вооружённые формирования Украины лишились за сутки сразу двух вертолётов Ми-8. Они были сбиты средствами противовоздушной обороны.