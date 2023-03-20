Чешский генерал Шедивы заявил, что Западу и Украине не стоит недооценивать Россию

Прага, , 02:42 — REGNUM Бывший начальник Генштаба армии Чехии, дипломат и генерал Йиржи Шедивы считает, что Западу и Киеву не стоит недооценивать Россию с её огромным потенциалом, зачастую скрытым.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению военного, тот, кто недооценивает своего противника, рано или поздно проиграет.

«Поэтому нам нельзя недооценивать мощь России и россиян», — сказал в эфире Rádio universum Шедивы, добавив про неэффективность западных санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Чехии Петр Павел считает, что у ВСУ не будет второй возможности начать крупное контрнаступление — Запад устал помогать Украине, ресурсы истощаются, поэтому «окно возможностей открыто только в этом году».