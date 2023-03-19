Москва, 20 марта, 2023, 01:53 — ИА Регнум. При попытках урегулировать конфликт на Украине необходимо соблюдать устав Организации Объединённых наций, уважать потребности других государств в безопасности и позаботиться о сохранении стабильности производственных цепочек в мире, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Его мнение опубликовано «Российской газетой» накануне визита китайского лидера в Москву.

Foreign and Commonwealth Office Си Цзиньпин

Перечисленные принципы председатель КНР видит основополагающими в видении достижения мира на Украине. Цзиньпин также подчеркнул, что «сложные проблемы не имеют простых решений».

«С начала прошлого года наблюдается тотальное обострение украинского кризиса. Китай на основе самой сути происходящего неизменно занимает объективную и беспристрастную позицию, прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам», — говорится в статье.

Подчёркивается уверенность Китая в возможности выхода из украинского кризиса при условии всеобщего следования концепции «комплексной, совместной и устойчивой безопасности», а также «равноправного, благоразумного и прагматичного» диалога.

«Прежде чем решать глобальные проблемы, надо уладить собственные дела», — также отметил Цзиньпин, приведя в пример то, как это делают в КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, визит китайского лидера в Москву запланирован на 20–22 марта. Анонсировано подписание важных документов и обсуждение актуальных вопросов развития стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.