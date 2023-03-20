Лидер Китая Си Цзиньпин: визит в Россию нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира

Пекин, , 01:34 — REGNUM Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в опубликованной статье 20 марта в «Российской газете» заявил, что готов вместе с президентом РФ Владимиром Путиным наметить новые планы и меры в перспективах китайско-российских отношений.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Си отметил, что КНР и РФ по-прежнему придерживаются концепции дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Отношения двух держав основываются на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон.

«Две страны твердо друг друга поддерживают в следовании по пути развития согласно национальным реалиям, в осуществлении развития и возрождения. Зрелые и устойчивые двусторонние связи постоянно набирают новую силу и служат эталоном межгосударственных отношений нового типа, характеризующимся взаимным уважением, мирным сосуществованием и взаимовыгодным сотрудничеством», — заверил председатель КНР.

Си Цзиньпин подчеркнул, что его визит в Россию 20 марта нацелен на укрепление дружбы, сотрудничества и мира. Он готов вместе с Владимиром Путиным строить новые планы и перспективы китайско-российских отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, на протяжении последних десятилетий в российско-китайских отношениях, которые укрепляются на благо и в интересах двух стран и народов, очевиден наивысший за всю их историю уровень. Отношения продолжают крепнуть, а прогресс впечатляет. Такое мнение президента РФ Владимира Путина о двусторонних отношениях КНР и России опубликовано в статье китайского издания «Жэньминь Жибао».