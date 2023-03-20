Focus: учения НАТО в Норвегии проводились ради чёткого сигнала Путину

Берлин, , 01:23 — REGNUM На учениях Организации Североатлантического договора (НАТО) отбили условную российскую атаку на Крым для того, чтобы впечатлить президента РФ Владимира Путина. Так трактовал действия альянса в Норвегии немецкий журнал Focus.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Военные манёвры в этом году имеют особое значение: учения НАТО посылают ясный сигнал президенту России Владимиру Путину», — отметило издание.

Подчёркивается, что учения Joint Viking также продемонстрировали России готовность стран блока при необходимости отразить атаку на севере Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, в манёврах принимали участие порядка 20 тыс. норвежских солдат, а также военные из восьми стран. Учения проходили по сценарию, повторяющему ситуацию в Крыму в 2014 году.