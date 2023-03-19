Прага, 20 марта, 2023, 01:20 — ИА Регнум. Чешский медик, помогавший военным киевской армии в Донбассе, получил ранение. Коллеги не советуют из-за тяжёлого состояния транспортировать его на родину для лечения. Об этом рассказало 19 марта Чешское ТВ.

U.S. Army Europe ВСУ

В телесюжете пояснили, что мужчина добровольно помогал ВСУ в рамках международного проекта «Феникс». Накануне был тяжело ранен в Донбассе шрапнелью во время артобстрела. Он получил «весьма серьёзные» ранения.

«К сожалению, его нынешнее состояние не позволяет транспортировать его в Чехию. Дальнейшие подробности в настоящее время мы сообщать не будем», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь чешского МИД Даниэль Дрейк.

Как сообщало ИА REGNUM, один из снарядов во время обстрела Донецка 19 марта со стороны ВСУ попал в здание торгового комплекса «Галактика» в Петровском районе Донецка.