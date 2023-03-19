Москва, 20 марта, 2023, 01:00 — ИА Регнум. Певица и бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович показала в соцсетях фотографии с отдыха на Мальдивах. Она призналась, что набрала 7 кг, а на видео продемонстрировала сытный завтрак в бассейне. При этом звезда акцентировала, что не стесняется своих форм.

Цитата из клипа Анны Семенович на песню «Хочу быть с тобой» Анна Семенович

«Я люблю себя, ценю и уважаю! Во мне есть харизма, сексуальность и лишние 7 кг, хотя кто сказал, что они лишние?» — прокомментировала Анна Семенович свой образ.

Всем, кто высказывается по поводу её пышных форм, певица сказала, что об этом не переживает, и своё отношение подкрепила множеством фотографий в раздельных купальниках.

«Да, я не худышка, я женщина с формами, и это прекрасно. Кто тот судья, который говорит, сколько надо весить женщинам, может, он среди вас?» — обратилась Семенович к подписчикам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сочи оказался сорванным концерт певицы МакSим — ей вызвали скорую медицинскую помощь практически во время выступления.