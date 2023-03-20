Вашингтон, 20 марта 2023, 00:50 — REGNUM Матч между «Вашингтон Кэпиталз» и «Миннесота Уайлд», который состоялся 19 марта на арене «Эксел Энерджи Центр» в Сэнт-Поле, завершился поражением «столичных» со счётом 3:5. Но российский нападающий Александр Овечкин при этом смог улучшить свой личный рейтинг.

Александр Овечкин
Александр Овечкин
Цитата из видео «Every Alex Ovechkin goal from the Ovi Spot (so far)» пользователя NHLUniverse.youtube.com

Овечкин в ходе прошедшей встречи забросил свою 818 и 819 шайбы за время карьеры в НХЛ. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» стал ещё ближе к рекорды легендарного Уэйна Гретцки, который за свою карьеру забросил 894 гола — Овечкину осталось 75 шайб. В настоящее время по этому показателю он занимает единоличное второе место.

По итогам матча команда «Вашингтон Кэпиталз» сохранила позицию в турнирной таблице Восточной конференции на 10-й строчке с 73 очками.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Сент-Луис Блюз», который завершился со счётом 2:5, российскому хоккеисту Александру Овечкину удалось установить личный рекорд, набрав в 16-й раз за карьеру 65 очков за регулярный сезон НХЛ.