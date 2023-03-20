Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин стал ещё ближе к рекорду легендарного хоккеиста Гретцки

Вашингтон, , 00:50 — REGNUM Матч между «Вашингтон Кэпиталз» и «Миннесота Уайлд», который состоялся 19 марта на арене «Эксел Энерджи Центр» в Сэнт-Поле, завершился поражением «столичных» со счётом 3:5. Но российский нападающий Александр Овечкин при этом смог улучшить свой личный рейтинг.

Александр Овечкин Цитата из видео «Every Alex Ovechkin goal from the Ovi Spot (so far)» пользователя NHLUniverse.youtube.com

Овечкин в ходе прошедшей встречи забросил свою 818 и 819 шайбы за время карьеры в НХЛ. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» стал ещё ближе к рекорды легендарного Уэйна Гретцки, который за свою карьеру забросил 894 гола — Овечкину осталось 75 шайб. В настоящее время по этому показателю он занимает единоличное второе место.

По итогам матча команда «Вашингтон Кэпиталз» сохранила позицию в турнирной таблице Восточной конференции на 10-й строчке с 73 очками.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Сент-Луис Блюз», который завершился со счётом 2:5, российскому хоккеисту Александру Овечкину удалось установить личный рекорд, набрав в 16-й раз за карьеру 65 очков за регулярный сезон НХЛ.