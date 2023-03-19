Москва, 20 марта, 2023, 00:54 — ИА Регнум. Президента Польши Анджея Дуду предупредили о бесперспективности агрессии в отношении России. С соответствующим заявлением выступил депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет, комментируя РИА Новости слова польского посла Яна Эмерика Росцишевского о намерении Варшавы вступить в конфликт с Россией, если Украина потерпит поражение.

Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации Михаил Шеремет

Представителям власти Польши российский законодатель предложил понять опасность и глупость «нападения на страну с ракетным частоколом». Заявление Росцишевского Шеремет назвал самонадеянным.

«Польше не стоит играть с огнём. Дуде стоит раз и навсегда зарубить себе на носу и уяснить бесперспективность агрессии в отношении России», — сказал депутат.

Он констатировал восприятие Украины Соединёнными Штатами как уже отыгранного проекта и готовность американских властей теперь отправить «в дьявольскую топку войны» народ Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Совета Федерации РФ Алексей Пушков считает, что Росцишевский выразил позицию руководства Польши в своём заявлении. Сенатор назвал смелость такой позиции поляков, основанной на поддержке со стороны США.