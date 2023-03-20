Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу: испытания в отношениях с Россией маловероятны

Анкара, , 00:32 — REGNUM В случае прихода оппозиции к власти на предстоящих выборах в Турции никаких новых испытаний в отношениях с Россией не предполагается. Вместо «новых испытаний позиции будут укреплены». Такое мнение в СМИ высказал единый кандидат от шести оппозиционных партий Турции Кемаль Кылычдароглу.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Политик обозначил, что в отношениях между Турцией и Россией самым важным фактором должно стать доверие.

«Необходимо избегать вмешательств во внутренние дела друг друга, а в том, что касается выборов, не предпринимать шаги и комментарии, которые занимают ту или иную сторону», — сказал Кылычдароглу в интервью порталу Medya Günlüğü.

При этом кандидат, говоря о России как о важном соседе и «партнёре при необходимости», отметил, что между странами иногда случаются разногласия.

«Это естественно. Позиция внешней политики Турции в отношении России известна, также и обратная позиция. Полагаю, что на основе взаимного уважения причин для изменений позиций не будет. Наоборот, вместо новых испытаний эти позиции, полагаю, будут укреплены», — заверил оппозиционер и добавил, что его коллеги не поддерживают спецоперацию, но готовы «приложить максимум усилий и использовать накопленный опыт для разрешения конфликта».

Как сообщало ИА REGNUM, 24-летний Реджеп Тайип Эрдоган, который является полным тезкой действующего президента Турции, подал документы для участия в выборах в парламент этой страны.