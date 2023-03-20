В Индии выразили протест дипмиссии Великобритании в Нью-Дели после нападения на посольство в Лондоне

Нью-Дели, , 00:19 — REGNUM Великобритании выражен решительный протест после нападения на посольство Индии в Лондоне. Стране поставили в вину отсутствие защиты здания дипмиссии со стороны британской службы безопасности. Соответствующее заявление опубликовано индийским министерством иностранных дел.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

Нападение было совершено сторонниками сепаратистского движения «Халистан», со здания посольства сняли национальный флаг. В Индии потребовали от представителей британской дипмиссии объяснить, по какой причине служба безопасности Британии допустила проникновение сепаратистов в посольство.

«Самый высокопоставленный дипломат Великобритании в Нью-Дели был вызван сегодня поздно вечером, чтобы выразить решительный протест Индии в связи с действиями, предпринятыми сепаратистскими и экстремистскими элементами против индийской Верховной комиссии в Лондоне», — говорится в сообщении МИД Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта сепаратисты из движения «Халистан» напали на здание посольства Индии в Лондоне. Они требовали отделения штата Пенджаб от Индии.