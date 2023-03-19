Нью-Дели, 20 марта, 2023, 00:19 — ИА Регнум. Великобритании выражен решительный протест после нападения на посольство Индии в Лондоне. Стране поставили в вину отсутствие защиты здания дипмиссии со стороны британской службы безопасности. Соответствующее заявление опубликовано индийским министерством иностранных дел.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

Нападение было совершено сторонниками сепаратистского движения «Халистан», со здания посольства сняли национальный флаг. В Индии потребовали от представителей британской дипмиссии объяснить, по какой причине служба безопасности Британии допустила проникновение сепаратистов в посольство.

«Самый высокопоставленный дипломат Великобритании в Нью-Дели был вызван сегодня поздно вечером, чтобы выразить решительный протест Индии в связи с действиями, предпринятыми сепаратистскими и экстремистскими элементами против индийской Верховной комиссии в Лондоне», — говорится в сообщении МИД Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта сепаратисты из движения «Халистан» напали на здание посольства Индии в Лондоне. Они требовали отделения штата Пенджаб от Индии.