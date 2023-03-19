Пекин, 20 марта, 2023, 00:16 — ИА Регнум. Организация Североатлантического договора (НАТО) пытается придать своей деятельности глобальный охват и с этой целью намерена проникнуть в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Об этом заявил президент России Владимир Путин в статье, опубликованной в китайской газете «Жэньминь Жибао».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

«НАТО пытается придать своей деятельности глобальный охват, нацелившись на проникновение в Азиатско-Тихоокеанский регион. Некоторые силы настойчиво стремятся раздробить общеевразийское пространство на сеть «эксклюзивных клубов» и военных блоков, направленных на сдерживание развития наших стран, на ущемление их интересов», — отметил российский лидер.

В статье он выразил уверенность, что достигнуть этих целей не удастся, и назвал российско-китайские отношения «краеугольным камнем региональной и глобальной стабильности». РФ и КНР показывают, как должны взаимодействовать крупные державы, отношения стран «служат гарантом позитивной повестки в международных делах», считает Путин. Он предрёк, что дружба Китая и России будет крепнуть, и способствовать этому будет в том числе визит в Москву председателя КНР Си Цзиньпина.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин также заявил, что Россия и Китай придерживаются мнения о необходимости формировать более справедливый, многополярный мир на основании постулатов международного права. Он отметил, что цели российско-китайского сотрудничества отличаются от тех, которые преследуют «некоторые претендующие на гегемонию и вносящие разлад в мировую гармонию страны».