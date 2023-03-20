Президент Путин: Россия готова к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса

Москва, , 00:07 — REGNUM Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Но год назад мирные переговоры были прекращены не по инициативе РФ. Об этом в статье, опубликованной в китайском издании «Жэньминь Жибао», заявил российский лидер Владимир Путин, поощряя готовность властей КНР сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Kremlin.ru

Президент поблагодарил китайских союзников за взвешенную линию в происходящих на Украине событий, за понимание предыстории и подлинных причин конфликта.

«Как и китайские друзья, мы выступаем за неукоснительное соблюдение Устава ООН, уважение норм международного права, в том числе гуманитарного. Привержены принципу неделимости безопасности, который грубо нарушается блоком НАТО. Глубоко обеспокоены безответственными и просто опасными действиями, способными подорвать глобальную ядерную безопасность», — выразил мнение Владимир Путин.

Российский лидер акцентировал, что будущее мирного процесса зависит от готовности к серьёзному разговору с учётом сложившихся геополитических реалий.

«К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации», — заключил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, на протяжении последних десятилетий в российско-китайских отношениях, которые укрепляются на благо и в интересах двух стран и народов, очевиден наивысший за всю их историю уровень. Отношения продолжают крепнуть, а прогресс впечатляет. Такое мнение Владимира Путина о двусторонних отношениях КНР и России опубликовано в вышедшей статье китайского издания «Жэньминь Жибао».