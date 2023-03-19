Путин: Россия объявлена непосредственной угрозой, а Китай — стратегическим конкурентом

Пекин, , 23:54 — REGNUM В мире пытаются демонтировать выстроенную систему международной безопасности и сотрудничества, США пытаются навязать свою диктатуру. Об этом говорится в статье президента России Владимира Путина, опубликованной китайской газетой «Жэньминь Жибао».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Он констатировал, что в мировой геополитике происходят кардинальные изменения, и отметил, что действия США направлены на сдерживание России и Китая, «а также всех, кто не поддаётся американскому диктату». Эта американская политика становится всё острее и напористей, подчеркнул российский лидер.

«Коллективный Запад» всё отчаяннее цепляется за архаичные догмы, за своё ускользающее доминирование, ставя на кон судьбы целых государств и народов. Идёт демонтаж архитектуры международной безопасности и сотрудничества. Россия объявлена «непосредственной угрозой», а Китай — «стратегическим конкурентом»», — говорится в статье президента РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, на страницах китайской газеты Путин также заявил, что Россия и Китай придерживаются мнения о необходимости формировать более справедливый, многополярный мир на основании постулатов международного права. Он уверен, что цели российско-китайского сотрудничество отличаются от тех, которые преследуют «некоторые претендующие на гегемонию и вносящие разлад в мировую гармонию страны».