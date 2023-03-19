Москва, , 23:42 — REGNUM На протяжении последних десятилетий в российско-китайских отношениях, которые укрепляются на благо и в интересах двух стран и народов, очевиден наивысший за всю их историю уровень. Отношения продолжают крепнуть, а прогресс впечатляет. Такое мнение президента РФ Владимира Путина о двусторонних отношениях КНР и России опубликовано в статье китайского издания «Жэньминь Жибао».

Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

«В мире многое менялось, и часто не в лучшую сторону, но неизменным осталось главное — прочная российско-китайская дружба, которая последовательно укрепляется на благо и в интересах наших стран и народов. Прогресс, достигнутый в двусторонних связях, впечатляет. Российско-китайские отношения вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть», — цитирует китайское издание российского лидера.

Путин отметил, что отношения двух мировых держав превосходят военно-политические союзы времён Холодной войны, в них нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем.

«Мы с председателем Си Цзиньпином встречались около 40 раз и всегда находили время и возможность для общения и в самых разных официальных форматах, и в обстановке «без галстуков», — признаёт Владимир Путин.

По итогам 2022 года солидный двусторонний товарооборот удвоился и достиг 185 млрд долларов. По мнению президента РФ, это — новый рекорд.

«Есть все основания полагать, что поставленная нами с Си Цзиньпином планка в 200 млрд долларов будет превышена не в 2024-м, а уже в нынешнем году», — добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, российский лидер признался, что есть большие ожидания от визита в Москву Си Цзиньпина и предстоящих переговоров с ним. Приезд председателя Путин считает подтверждением особого характера российско-китайского партнёрства, «которое всегда строилось на взаимном доверии, уважении суверенитета и интересов друг друга».