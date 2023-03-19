Путин: Россия и Китай взаимодействуют ради равноправия стран и многополярности мироустройства

Пекин, , 23:37 — REGNUM Россия и Китай придерживаются мнения о необходимости формировать более справедливый, многополярный мир на основании постулатов международного права. Об этом написал в статье, опубликованной в китайской газете «Жэньминь Жибао», президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что РФ и КНР выступают за то, чтобы в мире перестали руководствоваться «некими «правилами», обслуживающими потребности «золотого миллиарда«». Российский лидер отметил, что цели российско-китайского сотрудничество отличаются от тех, которые преследуют «некоторые претендующие на гегемонию и вносящие разлад в мировую гармонию страны».

«Россия и Китай последовательно работают в интересах создания равноправной, открытой, инклюзивной, не направленной против третьих стран системы безопасности в регионе и мире в целом. В этой связи отмечаем конструктивную роль китайской «Инициативы в области глобальной безопасности», которая созвучна российским подходам в этой сфере», — говорится в статье.

Путин напомнил, что Россия и Китай строят мосты как в прямом, так и в переносном смысле, борются с угрозами, реагируют на современные вызовы и стоят «плечом к плечу, «как скала посреди бурного потока»».

Как сообщало ИА REGNUM, статья приурочена к запланированному визиту китайского лидера Си Цзиньпина в Москву. Путин признался, что ждёт председателя КНР как друга, с которым у него сложились тёплые отношения, и назвал отношения между Россией и Китаем образцом созидательного сотрудничества между крупными державами.