Путин рассказал, можно ли было начать спецоперацию в 2014 году
Москва, 19 марта 2023, 23:32 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин, говоря о спецоперации, её сроках, отметил, что в этом случае «сослагательного наклонения нет».
Путин пояснил, что Россия до последнего момента надеялась на мирное урегулирование всех вопросов с Украиной.
На вопрос, прозвучавший в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» о том, стоило ли начать спецоперацию в 2014 году, когда Крым был присоединен к России, российский лидер ответил, что «мы никогда не стремились к какой-то конфронтации… Мы просто не могли отказать крымчанам в нашей поддержке и защите».
Путин пояснил, что Россия рассчитывала, что удастся решить проблему Донбасса мирным путем.
«Как выясняется сейчас, никто из наших партнеров и не собирался мирными средствами ничего решать. Что касается готовности и целесообразности, в таких случаях нет сослагательного наклонения», — ответил президент РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов в штабе спецоперации в Ростове-на-Дону достаточно долго обсуждали обстановку в зоне СВО.