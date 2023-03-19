Москва, 19 марта, 2023, 23:32 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин, говоря о спецоперации, её сроках, отметил, что в этом случае «сослагательного наклонения нет».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Путин пояснил, что Россия до последнего момента надеялась на мирное урегулирование всех вопросов с Украиной.

На вопрос, прозвучавший в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» о том, стоило ли начать спецоперацию в 2014 году, когда Крым был присоединен к России, российский лидер ответил, что «мы никогда не стремились к какой-то конфронтации… Мы просто не могли отказать крымчанам в нашей поддержке и защите».

Путин пояснил, что Россия рассчитывала, что удастся решить проблему Донбасса мирным путем.

«Как выясняется сейчас, никто из наших партнеров и не собирался мирными средствами ничего решать. Что касается готовности и целесообразности, в таких случаях нет сослагательного наклонения», — ответил президент РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов в штабе спецоперации в Ростове-на-Дону достаточно долго обсуждали обстановку в зоне СВО.