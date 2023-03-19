Запорожье, Запорожская область, 19 марта, 2023, 22:59 — ИА Регнум. Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил создать единую снайперскую школу и обеспечить снайперов современным вооружением. Своё предложение Рогов озвучил РИА Новости.

Борис Мавлютов Покровский собор. Запорожье

Общественник отметил, что работа снайперов на линии фронта даёт большое преимущество. Владимир Рогов передал российским военным крупную партию современных дальнобойных снайперских комплексов, купленных на собранные народные средства.

На данный момент под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем ВСУ остается город Запорожье.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские власти для снижения бдительности ВС России и общества приступили к реализации спланированной информационно-психологической спецоперации в Запорожской области.