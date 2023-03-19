Москва, 19 марта, 2023, 22:45 — ИА Регнум. Посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский, заявивший о готовности Польши вступить в конфликт с Россией, если Украина проиграет, выразил позицию всего руководства страны. Такое мнение высказал в своём телеграм-канале представитель Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

Он назвал заявление посла очень самонадеянным и подверг сомнению уверенность поляков в том, что Вашингтон, на поддержку которого они рассчитывают, тоже готов воевать. Пушков также констатировал, что впервые от официального представителя Польши прозвучала позиция, которая «уже давно на уме» у польских властей.

«Однако вся «смелость» поляков зиждется на поддержке США. Уверены ли в Варшаве, что Вашингтон готов воевать?» — усомнился сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, если ВСУ не смогут «отстоять независимость Украины» на поле боя, у Польши «не останется другого выбора», кроме как вступить в конфликт, заявил накануне посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский.