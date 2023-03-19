Нацбанк Швейцарии: оказавшийся в кризисной ситуации Credit Suisse будет поглощен UBS

Берн, , 22:43 — REGNUM Крупнейший швейцарский банк UBS поглотит Credit Suisse, который оказался в кризисной ситуации. Об этом сообщил 19 марта Национальный банк Швейцарии (НБШ).

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что UBS объявил о поглощении Credit Suisse имея поддержку федерального правительства Швейцарии, Швейцарского управления по надзору за финансовыми рынками FINMA и Национального банка Швейцарии.

Национальный банк Швейцарии выделит в качестве помощи 100 млрд швейцарских франков (108 млрд долларов) ликвидности UBS для поддержки поглощения Credit Suisse.

Финансисты пояснили, что с поглощением Credit Suisse НБШ нашёл решение для обеспечения финансовой стабильности и защиты швейцарской экономики «в этой исключительной ситуации».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Швейцарии рассматривают возможность частичной или полной национализации банка Credit Suisse.